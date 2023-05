Tattoo als Organspendeausweis?

per Mail teilen

Wer das Organspendetattoo trägt, zeigt damit, dass er oder sie sich mit dem Thema Organspende beschäftigt hat. Einen Organspendeausweis ersetzt das Tattoo nicht.

Das Motiv hat Tattoo-Artist GARA designt. Er arbeitet in Seoul, Berlin und New York. Die beiden Halbkreise ergeben zusammen einen vollständigen Kreis: Ein Symbol für das Geschenk des Lebens – die Organspende. Das Tattoo soll gratis sein. Auf die Idee kam der gemeinnützige Verein "Junge Helden", der sich für Organspende einsetzt. Auch das Tattoostudio "Inkeria" in Idar-Oberstein sticht die Organspendetattoos kostenlos.