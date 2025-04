Dreharbeiten für neuen Tatort mit Lena Odenthal in Ludwigshafen

per Mail teilen

Sie sind das Team Tatort für Rheinland-Pfalz: Die Kommissarinnen Johanna Stern und Lena Odenthal. Gerade ermitteln sie wieder in Ludwigshafen. Für die Schauspielerin Ulrike Folkerts ist das schon die 83. Tatort- Folge. Die Schauspielerin Lisa Bitter ist seit einigen Jahren an ihrer Seite. Und auch in der neuen Folge des Kult-Krimis geht es wieder zur Sache. Diesmal dreht sich alles um eine verdeckte Ermittlung unter Fahrrad-Kurieren. Aufs Rad steigt allerdings die jüngere Kollegin.