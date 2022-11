Heike Makatsch dreht vierten Tatort in Mainz

per Mail teilen

Seit 1989 ist der Ludwigshafener Tatort fester Bestandteil der Fernsehlandschaft. Doch seit ein paar Jahren gibt es noch einen Tatort, der in Rheinland-Pfalz spielt, und zwar in Mainz. Heike Makatsch ist die Ermittlerin und dreht zur Zeit den vierten Tatort in der Landeshauptstadt.