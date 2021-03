Am heutigen Freitag sind die Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie in Rheinland-Pfalz für den Bezirk Mitte in die vierte Runde gegangen. Beschäftigte bekräftigten mit einem Autokorso ihre Forderungen für die Tarifverhandlungen. Laut Polizei fuhren sie mit etwa 100 Autos zum Verhandlungsort in Mainz. Zudem gibt es wieder Warnstreiks im Land in der Metall- und Elektroindustrie. Die Gewerkschaft IG Metall fordert bei den Tarifverhandlungen vier Prozent mehr Geld und sichere Arbeitsplätze. Die Arbeitgeber verlangen dieses Jahr eine Nullrunde, bieten für 2022 eine Einmalzahlung und später eine Lohnerhöhung an.