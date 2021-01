per Mail teilen

Für die rund 3.500 Beschäftigten im Tarifverband der Energie Südwest haben am Dienstag in Alzey die Tarifverhandlungen begonnen. Die Gewerkschaft ver.di fordert nach eigenen Angaben 5,2 Prozent mehr Lohn – bei einer Laufzeit von einem Jahr. Zu dem Tarifverband gehören Energieversorger wie die Pfalzwerke, die Kraftwerke Mainz/Wiesbaden oder die EVM in Koblenz.