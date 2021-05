per Mail teilen

Die erste Runde bei den Tarifverhandlungen im rheinland-pfälzischen Einzel- und Versandhandel ist ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Die Gewerkschaft Verdi spricht von einer "großen Enttäuschung bei den Beschäftigten". Die Arbeitgeber hätten kein Tarifangebot vorgelegt.

"Sie fordern Rücksicht und Verständnis für die Unternehmer, die wegen dem harten Lockdown Umsatzverluste erleiden, verlieren aber keinen Gedanken daran, wie es den Beschäftigten ergeht, die seit vielen Monaten in Kurzarbeit sind und deshalb alle Ersparnisse aufgebraucht haben", sagte Verdi-Verhandlungsführerin Monika di Silvestre. Die Gewerkschaft fordert für die 100.000 Beschäftigten unter anderem eine Erhöhung aller Einkommen um 4,5 Prozent und zusätzlich monatlich 45 Euro, damit auch niedrige Lohngruppen von der Erhöhung profitieren. Für Unternehmen, die wegen der Pandemie in eine Notlage geraten seien, werde Verdi gesonderte Lösungen anbieten, so die Gewerkschaft.