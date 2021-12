Zweite Tarifrunde im rheinland-pfälzischen Einzelhandel ergebnislos

Auch in der zweiten Verhandlungsrunde über die Löhne für die rund 100.000 Beschäftigten im rheinland-pfälzischen Einzel- und Versandhandel gab es am Freitag keine Annäherung der Tarifvertragsparteien.

Zwar legten die Arbeitgeber an diesem Tag ein Angebot vor - das konnte aber nach Ansicht der Tarifkommission der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) "bei weitem noch nicht als verhandlungsfähig angenommen werden". Das teilte der Landesverband Rheinland-Pfalz-Saarland am Freitag-Nachmittag mit.

Das Arbeitgeberangebot sieht neben einer Differenzierung nach Pandemiebetroffenheit in der Branche auch eine Staffelung bei der Erhöhung der Entgelte in drei Schritten bei einer Laufzeit von 36 Monaten ab Mai 2021 bis April 2024 vor.

Von Corona gebeutelte Betriebe: Mitarbeiter müssten länger warten

Der Vorschlag der Arbeitgeber sieht vor, dass Beschäftigte in Unternehmen, die gut durch die Pandemie gekommen sind, in einem ersten Schritt ein Plus von 2 Prozent zum Juli 2021 erhalten. Außerdem steht ihnen dem Angebot zufolge eine Einmalzahlung in Höhe von 300 Euro, wenn sie in Vollzeit tätig sind.

Für Beschäftigte in Unternehmen, die unter der Pandemie leiden, entfällt die Einmalzahlung über 300 Euro. Die Erhöhungen werden zudem verzögert wirksam, so dass etwa die Lohnerhöhung von 2 Prozent erst im März 2022 für sie greift.

Danach soll das Gehalt der Mitarbeiter noch zwei Mal erhöht werden, nämlich um 1,4 Prozent (im Mai 2022 bzw. im November 2022) und noch einmal um 2 Prozent (im Mai 2023 bzw. im November 2023)

Warnstreiks angekündigt

Verdi kündigte nach Erhalt des Angebots an, dass in den kommenden Tagen nun verstärkt zu Warnstreiks aufgerufen würde. Die Gewerkschaft hat die Entgelttarifverträge gekündigt und fordert eine Erhöhung der Löhne und Gehälter um 4,5 Prozent plus 45 Euro sowie einen rentenfesten tariflichen Mindestlohn von 12,50 Euro pro Stunde bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Darüber hinaus beantragt die Gewerkschaft die Allgemeinverbindlichkeit.

Für Unternehmen mit wirtschaftlichen Problemen bietet Verdi gesonderte Gespräche für Lösungen abseits der Tarifverhandlungen an.