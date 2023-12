Die Tarifverhandlungen für die rund 25.000 privaten Sicherheitskräfte an den deutschen Flughäfen sind in der Nacht zum Freitag ohne Einigung vertagt worden. Das teilte die Arbeitgeberseite mit. Damit drohen in einigen Bundesländern Streiks in den Osterferien. Ver.di hatte zuletzt am vergangenen Dienstag die Kontrolleure an acht deutschen Flughäfen zu ganztägigen Arbeitsniederlegungen aufgerufen, unter anderem in Frankfurt am Main und in Köln/Bonn.