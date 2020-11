per Mail teilen

Die rund 2.200 Beschäftigten des kommunalen Verkehrsbetriebs Rhein-Neckar-Verkehr (RNV) in Ludwigshafen, Heidelberg und Mannheim erhalten bald mehr Geld. In der fünften Verhandlungsrunde zwischen der Gewerkschaft Verdi und den Arbeitgebern sei am Samstag eine Einigung über einen Tarifabschluss erzielt worden, hieß es. Die Arbeitnehmer bekommen ab 1. April 2021 insgesamt 1,4 Prozent mehr Geld. Ein Jahr später soll es eine weitere Erhöhung um 1,8 Prozent geben.