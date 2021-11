Tarifeinigung: Länderbeschäftigte bekommen 2,8 Prozent mehr Geld

per Mail teilen

Die Beschäftigten im öffentlichen Dienst der Länder bekommen ab Dezember 2022 2,8 Prozent mehr Geld. Außerdem wird Anfang 2022 eine steuer- und abgabenfreie Corona-Sonderzahlung von 1.300 Euro ausbezahlt. Auszubildende und Studierende erhalten 650 Euro. Darauf haben sich Gewerkschaften und Arbeitgeber in Potsdam verständigt, wie die Gewerkschaft ver.di und der Beamtenbund dbb am Montag mitteilten. Der Tarifabschluss hat demnach eine Laufzeit von 24 Monaten und beginnt im Dezember 2021. "Das ist ein in weiten Teilen respektables Ergebnis", sagte der Chef der Dienstleistungsgewerkschaft ver.di, Frank Werneke. "Es bringt für eine ganze Reihe von Beschäftigten im Gesundheitswesen spürbare Einkommensverbesserungen." Das Ergebnis soll auf die 1,2 Millionen Beamten übertragen werden.

Die rheinland-pfälzische Finanzministerin, Doris Ahnen (SPD), zeigte sich zufrieden mit dem Ergebnis. In den Tarifverhandlungen sei es gelungen, einen gerechten Ausgleich zu finden zwischen den berechtigten Bedürfnissen der Beschäftigten und den Möglichkeiten der öffentlichen Haushalte. Ahnen rechnet nach eigenen Angaben damit, dass die Kosten des Tarifabschlusses für das Land bei rund 90 Millionen Euro liegen werden. Ob der Tarifabschluss auch auf die Landesbeamten übertragen werde, entscheide das Kabinett, so Ahnen.