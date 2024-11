Der Tarifkonflikt in der Metall- und Elektroindustrie ist beigelegt - auch in Rheinland-Pfalz im Bezirk Mitte. Die Tarifparteien haben den Pilotabschluss, der am Dienstag erzielt wurde, übernommen. Darin wurde sich auf eine Lohnerhöhung und eine Einmalzahlung geeinigt. Vorausgegangen waren zähe Verhandlungen und viele Streiks. Ein Arbeitgeber und ein Arbeitnehmer berichten, was sie von dem Kompromiss halten.