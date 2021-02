Die Beschäftigten privater Energieversorger in Rheinland-Pfalz bekommen mehr Geld – insgesamt 3,4 Prozent in zwei Stufen. Darauf haben sich die Gewerkschaft Verdi und die Arbeitgeber am Mittwochabend überraschend geeinigt. Die Beschäftigten bekommen rückwirkend zum 1. Februar 2,2 Prozent mehr Geld, im kommenden Jahr steigen die Löhne nochmal um 1,2 Prozent. Das gilt auch für die Auszubildenden. Und: Wer seinen Abschluss mindestens mit Note 3 macht, wird für ein Jahr übernommen. Der Verhandlungsführer der Gewerkschaft sagte, es habe nicht danach ausgesehen, dass man sich einigen würde. Umso mehr freue er sich über das Ergebnis. Der neue Tarifvertrag gilt für insgesamt 3.500 Beschäftigte. Sie arbeiten unter anderem bei den Pfalzwerken, bei EVM in Koblenz, EWR in Rheinhessen sowie bei den Kraftwerken Mainz/Wiesbaden.