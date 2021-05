In der Papier, Pappe und Kunststoffe verarbeitenden Industrie gibt es ein Tarifergebnis. Das teilte die Gewerkschaft ver.di Landesbezirk Rheinland-Pfalz-Saarland mit. Demnach sollen die Löhne, Gehälter und Ausbildungsvergütungen in zwei Stufen um insgesamt 3,9 Prozent steigen. Zum 1. Mai 2021 soll die Erhöhung 1,5 Prozent betragen, am 1. Mai 2022 dann noch einmal 2,4 Prozent. Der Tarifvertrag hat den Angaben zufolge eine Laufzeit von 24 Monaten, bis zum 31. Januar 2023. Die ver.di-Tarifkommission werde auf ihrer Sitzung am 4. Mai 2021 über das Tarifergebnis beraten und es beschließen.