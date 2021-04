per Mail teilen

Die Metall- und Elektroindustrie übernimmt den Tarifabschluss aus Nordrhein-Westfalen für Rheinland-Pfalz, Hessen und das Saarland. Etwa 380.000 Beschäftigte bekommen mehr Geld.

Wenige Stunden brauchten IG Metall und die Arbeitgeberverbände der Metall- und Elektroindustrie am Mittwoch, um dem Pilotabschluss aus Nordrhein-Westfalen zuzustimmen. Die Tarifparteien hatten sich am Vormittag in einem Mainzer Hotel getroffen.

Corona-Prämie und jährliche Sonderzahlungen für Metall-Beschäftigte in Rheinland-Pfalz

Die 380.000 Beschäftigten in Rheinland-Pfalz, Hessen und dem Saarland erhalten damit eine Corona-Prämie von 500 Euro im Juni. Dazu komme ein "Transformationsbeitrag" im Februar 2022 von 18,4 Prozent eines Monatsgehalts. Zum Februar 2023 steigt diese Sonderzahlung auf 27,6 Prozent des Monatsentgelts und fällt dann jährlich an.

Auszubildende erhalten eine Prämie von 300 Euro. Dual Studierende fallen während ihrer Berufsausbildung unter die Tarifverträge der Metall- und Elektrobranche. Die Laufzeit beginnt rückwirkend zum 1. Januar 2021 und endet am 30. September 2022.

Arbeitgeber loben fairen Tarifabschluss in Coronazeiten

Der Verhandlungsführer der Arbeitgeber, Johannes Heger vom Arbeitgeberverband Hessenmetall, lobte den Abschluss als fair und langfristig tragfähig. "Der Tarifabschluss gibt den Unternehmen in dieser außergewöhnlich schwierigen wirtschaftlichen Lage einen automatischen und nachhaltigen Entlastungsmechanismus. Er bietet den Beschäftigten eine wertschätzende Corona-Beihilfe. Er beinhaltet zwei allerdings schmerzhafte Sonderzahlungen, mit denen sich strukturelle Folgen abmildern lassen. Der Flächentarifvertrag hat seine Bewährungsprobe bestanden."



Auch die IG Metall zeigte sich zufrieden. Trotz der Pandemie hätten die Beschäftigten einen eindrucksvollen Einsatz gezeigt, sagte IG-Metall-Verhandlungsführer Jörg Köhlinger. "Mehr als 136.000 Warnstreikende im Bezirk Mitte haben dafür gestritten, die von den Arbeitgebern geforderte Nullrunde zu verhindern."