Lebenslange Haft wegen Mordes und eine besondere Schwere der Schuld - diese Strafe fordert die Staatsanwaltschaft für den Mann, der einen Tankstellenmitarbeiter in Idar-Oberstein erschossen haben soll. Der Angeklagte soll geschossen haben, weil ihn der Mitarbeiter auf die Maskenpflicht hingewiesen hatte. Am Freitag waren am Landgericht Bad Kreuznach die Verteidiger mit ihren Plädoyers an der Reihe. Sie forderten eine mildere Strafe.