"Gesenkter und versteinerter Blick" des Angeklagten

Am neuten Verhandlungstag im Mordprozess um den tödlichen Schuss in einer Idar-Obersteiner Tankstelle haben am Montag Zeugen aus dem privaten Umfeld des Angeklagten ausgesagt. Dabei ging es vor allem um die Frage, wie sich der 50-Jährige in den Wochen vor der Tat immer weiter radikalisiert hat.