Tankstelle in Ahrtal-Gemeinde Dernau wiedereröffnet

Die Tankstelle in dem von der Flut getroffenen Dernau hat wieder geöffnet. Damit kehrt ein Stück Infrastruktur in das von der Hochwasser-Katastrophe zerstörte Ahrtal zurück, denn: Die Tankstelle in Dernau ist kilometerweit die einzige. Die Betreiber der Tankstelle, Familie Dewald, haben wochenlang alles wieder hergerichtet.