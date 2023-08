Wohnungsleerstand sei eher ein Phänomen in ländlichen Regionen und weniger in Städten, sagt Reiner Braun, der mit seinem Institut Kommunen und Ministerien berät. Eine Leerstandssteuer, wie sie in Landau geplant ist, hält er für nicht für ein Patentrezept. Zwangsmaßnahmen zur Vermietung griffen meistens eher zu kurz, so Braun. Stattdessen empfiehlt er, Ursachenforschung zu betreiben, wieso es überhaupt zu Leerständen komme.