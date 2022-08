"50 Prozent der Deutschen sind krisenresistent"

per Mail teilen

Erst Corona, jetzt Energiekrise, Krieg in der Ukraine und Inflation - die Verbraucherinnen und Verbraucher haben immer weniger Geld in der Tasche. Haben in dieser Situation nachhaltige - und damit teurere - Produkte überhaupt noch Chancen? Petra Süptiz von der Gesellschaft für Konsumforschung GfK hat sich mit der Frage auseinander gesetzt.