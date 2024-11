In Spanien wird weiter nach Opfern der schweren Unwetter von vergangener Woche gesucht. Die Bilder der Katastrophe rufen in Rheinland-Pfalz Erinnerungen an die Flut 2021 wach – bei der vor allem das Ahrtal betroffen war. Und aus dem Ahrtal sind auch Helfer in Spanien, um die Menschen dort zu unterstützen. SWR1 hat mit einem von ihnen gesprochen.