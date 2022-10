"Er wirkte regelrecht erleichtert"

RLP-Innenminister Roger Lewentz (SPD) ist am Mittwoch zurückgetreten. Er stolperte über seine Rolle in der Flutnacht und seinen Umgang mit den jüngst aufgetauchten Videos. In einer gemeinsamen Pressekonferenz verkündeten Lewentz und Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) die Entscheidung. mehr...