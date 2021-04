Die Debatte über Erleichterungen für vollständig Corona-Geimpfte und Genesene hat mit dem Bund- Länder-Gipfel am Montag nochmal an Fahrt aufgenommen. Im Grundsatz sprachen sich die Vertreter für Erleichterungen für diese Gruppe aus. Eine endgültige Entscheidung soll im Bundesrat Ende Mai fallen. In einigen Bundesländern, wie Rheinland-Pfalz sind die Regeln für Corona-Geimpfte und Genesene schon gelockert. Und das sei "verfassungsrechtlich längst überfällig", sagt Steffen Augsberg, Professor für Öffentliches Recht an der Uni Gießen und Mitglied des Deutschen Ethikrates.