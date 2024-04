"Da hätte man schon deutlich früher hingucken sollen"

Die Grundwasserstände in Rheinland-Pfalz haben sich erholt. Die Neubildung bleibt aber auf niedrigem Niveau. Woran liegt das? Und auf was muss sich die Bevölkerung einstellen, was die Wasserversorgung angeht? Im Studiogespräch äußert sich dazu Janina Schreiber aus der SWR-Umweltredaktion.