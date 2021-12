Eder möchte ÖPNV-Angebot in den "hintersten Ecken" des Landes schaffen

Den Mainzerinnen und Mainzern ist Katrin Eder (Grüne) als langjährige Verkehrsdezernentin bekannt. Nun ist sie Ministerin: Die 45-jährige Politikerin wurde am 15. Dezember im Landtag vereidigt. Im Gespräch mit dem SWR kündigt die neue Umweltministerin an, dass sie in Sachen ÖPNV mit den Bürgern überall im Land in den Dialog treten möchte.