Tagesmütter in Rheinland-Pfalz sollen mit ihren Kindern in Testzentren

Wenn die "Notbremse" in der Kindertagespflege nicht greift

Während viele Kreise in Rheinland-Pfalz in Kitas nur noch eine Notbetreuung anbieten, wird in der Kindertagespflege wie gewohnt weitergearbeitet. Nun wurde eine Teststrategie entwickelt, die jedoch nur schwer umsetzbar ist.