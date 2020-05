Transidente Menschen haben noch immer einen langen Weg vor sich, bis der Staat sie so anerkennt, wie sie sind. In Rheinland-Pfalz fordern Betroffene, Psychotherapeuten und Landesregierung schon lange eine Reform.

Es ist ein Ungetüm in perfektem Behördendeutsch: die Vornamens- und Personenstandsänderung. Für transidente Menschen bedeutet dieser sperrige und trockene Begriff aber sehr viel. Er ist mit Angst, Stress, aber auch mit Sehnsucht und Befreiung verbunden. Denn wird die Vornamens- und Personenstandsänderung rechtskräftig, dann wird etwa aus Cay-Rüdiger Prüll ganz offiziell Livia Prüll.

Der Ärztin und Privatdozentin an der Universitätsmedizin Mainz wurde im Jahr 2010 klar, dass sie als Mann nicht weiterleben möchte. Sie erlebte ihr inneres Coming-Out. Konnte erklären, warum sie sich anders fühlte. Sie stand innerlich dazu, dass sie sich als Frau fühlte, auch wenn sie als Mann geboren wurde. Öffentlich machte sie ihre Transidentität dann 2014. Im Oktober desselben Jahres wurde ihre Personenstandsänderung rechtskräftig.

Livia Prüll zeigt ihren neuen Personalausweis nach erfolgreicher Personenstandsänderung

Langer Weg zur staatlichen Anerkennung

Doch bis dahin sind die rechtlichen Hürden hoch. Transidente Menschen müssen von zwei Sachverständigen begutachtet werden. Dabei geht es um die Frage, ob der Wunsch, die Geschlechtsidentität zu ändern, auch langfristig so bleiben wird. Meist untersucht ein Psychotherapeut Transidente. "Das ist das Problem an dem Verfahren", sagt Prüll. Denn transidente Menschen sind nicht krank. Sie müssen also auch nicht therapiert werden. So sieht es seit 2018 auch die Weltgesundheitsorganisation WHO.

Psychische Erkrankungen seien vielmehr die Folge von erlebter Diskriminierung oder davon, dass transidente Menschen nicht zu sich stehen könnten, sagt Prüll. Dann sei die Hilfe eines Psychotherapeuten wichtig. "Die Mehrheit der transidenten Menschen braucht aber keine Psychotherapie." Sie bräuchten einen Coach, der sie unterstütze.

Auch die rheinland-pfälzische Landestherapeutenkammer fordert das Ende der Gutachten und spricht sich für volles Selbstbestimmungsrecht der Betroffenen aus.

Übergriffige Fragen

Die Beurteilung durch Psychotherapeuten kann für transidente Menschen belastend sein. "Es kann zu übergriffigen Fragen, etwa zum Sexualleben, kommen", sagt Prüll. Bei Transidentität gehe es aber gar nicht um Sexualität. Zu diesem Missverständnis komme es immer wieder. Vor allem auch deshalb, weil transidente Menschen lange als Transsexuelle bezeichnet worden seien. Dabei gehe es trans*Menschen darum, welchem Geschlecht sie sich zugehörig fühlten - und nicht darum, mit wem sie Sex haben wollen. Es gehe darum, dass man sich als Mann oder als Frau fühle. "Sexualität ist da absolut zweitrangig", sagt Prüll.

Die Richter haben das letzte Wort

Nach aktueller Rechtslage entscheidet am Ende ein Richter, ob eine transidente Person ihre Ausweisdokumente ändern darf. "Das war alles ziemlich belastend", erinnert sich Prüll an ihr Verfahren. Vor Gericht entschieden zehn Minuten über das weitere Leben. Das sei eine aufgeladene Situation. "In kurzer Zeit muss man zeigen, dass man eine 'richtige' Frau ist." Die eigenen Worte müsse man mit Bedacht wählen, selbst auf die Kleidung penibel achten. Prüll sagt, sie habe das als großen Stress empfunden. In ihrem Fall habe die Richterin auch gefragt, ob sie bereits eine geschlechtsangleichende Operation gehabt hätte - eine unzulässige Frage. "Ich bin froh, dass ich das hinter mir habe."

Umstrittenes Gesetz Das Transsexuellengesetz (TSG) stammt aus dem Jahr 1980 und ist Grundlage für die Änderung von Vornamen und Personenstand. Das TSG fordert, dass ein Gericht zwei Gutachten einholt. Darin soll beurteilt werden, ob ein Mensch, sich einem anderen Geschlecht zugehörig fühlt und dies auch langfristig so bleibt. Außerdem verlangt das Gesetz, dass transidente Menschen mindestens drei Jahre "unter dem Zwang steh[en], ihren Vorstellungen entsprechend zu leben".

Die Kosten für das Gerichtsverfahren und die Gutachten liegen bei bis zu 4.000 Euro, die die Antragsteller selbst zahlen müssen. Transidente Menschen kritisieren das Gesetz und die darin enthaltenen Vorgaben als massive Fremdbestimmung über einen sehr persönlichen Bereich. Einfacher ist eine Änderung des Personenstandes mit dem Personenstandsgesetz, für das eine ärztliche Bescheinigung zur Vorlage beim Standesamt reicht. Allerdings funktioniert das nicht bei jedem Standesamt, da es unterschiedliche Rechtsauffassungen gibt, ob der Paragraf nur für intersexuelle Menschen gilt oder auch für transgeschlechtliche.

Rheinland-Pfalz drängte schon 2017 auf Änderung des Transsexuellengesetz

Transidente wie Prüll fordern, dass das Transsexuellengesetz aufgehoben wird, weil es nicht mehr zeitgemäß ist. Das Gesetz pathologisiere Transidente, mache sie zu Kranken, die sie aus medizinischer Sicht nicht sind. Für eine Aufhebung des Gesetzes gibt es auch Unterstützung aus Rheinland-Pfalz. Die Landesregierung aus SPD, FDP und Grünen hat das schon vor drei Jahren über den Bundesrat zusammen mit Brandenburg, Bremen, Thüringen und Berlin gefordert. Es sollte durch ein "modernes Gesetz zur Anerkennung der Geschlechtsidentität und zum Schutz der Selbstbestimmung bei der Geschlechterzuordnung" ersetzt werden, wie es in dem Beschluss damals hieß. "Beim Transsexuellengesetz besteht akuter Handlungsbedarf, denn das derzeit bestehende Gesetz entspricht nicht den aktuellen medizinisch-psychologischen Erkenntnissen und verstößt gegen Grund- und Menschenrechte", begründete Familienministerin Anne Spiegel (Grüne) damals den Entschließungsantrag.

Die Mehrheit der Bundesländer nahm den Vorschlag an. 2018 brachte Rheinland-Pfalz erneut eine Bundesratsinitiative ein, um ein neues Gesetz zu beschließen.

Reform stockt

Passiert ist seitdem nicht viel. Im vergangenen Jahr sorgte ein Referentenentwurf der Bundesregierung für viel Kritik. Er sah weiterhin vor, dass transidente Menschen ihren Vornamen und Geschlechtseintrag beim Standesamt nur mit Gerichtsverfahren ändern lassen konnten. Zudem sollten Ehepartner in dem Verfahren angehört werden.

Das rheinland-pfälzische Familienministerium lehnte den Vorschlag in einem Schreiben an das Bundesjustiz- und Bundesinnenministerium ab, weil es gegen das Selbstbestimmungsrecht der Betroffenen verstoße. Die geschlechtliche Identität müsse ohne rechtliche Hürden anerkannt werden. Auch Verbände von transidenten Menschen kritisierten die Bundesregierung für den Entwurf. "Das war eine Verschlimmbesserung", sagt auch Prüll.

Seit dieser Kritik bewegt sich zumindest öffentlich nichts zu dem Thema. Diesen Eindruck bestätigt auch das rheinland-pfälzische Familienministerium. "Seither herrscht scheinbar Stillstand in diesem Gesetzgebungsverfahren", sagt eine Sprecherin dem SWR. "Es ist für viele Menschen unerträglich, dass der Gesetzgeber noch immer notwendige Reformen verzögert", kritisiert Familienministerin Spiegel anlässlich des Internationaler Tages gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie am 17. Mai.

Internationaler Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie Seit 2005 wird in vielen Ländern am 17. Mai mit dem Internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie auf bestehende Diskriminierung oder gar Verfolgung von Menschen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität hingewiesen. Das Datum wurde gewählt, weil am 17. Mai 1990 die Weltgesundheitsorganisation WHO Homosexualität von der Liste der Krankheiten strich. Seit 2018 ist auch Transidentität für die WHO keine Krankheit mehr. Zunächst umfasste der Tag nur Homophobie wurde mittlerweile aber auch auf bisexuelle, intergeschlechtliche und transidente Menschen ausgeweitet.

Auch wenn Prüll das Verfahren nach dem Gesetz schon hinter sich hat, ist der politische Stillstand für sie frustrierend. "Es ist peinlich, dass sich da so wenig tut." Eine Reform sei mehr als überfällig. "Das Gesetz muss einfach weg." Transidentität sei einfach keine Krankheit, sondern Teil der menschlichen Art.

