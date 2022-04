"Dein Tag für Afrika" bringt deutlich weniger Spendeneinnahmen

Die Idee kommt aus Rheinland-Pfalz: Einen Tag gehen Schülerinnen und Schüler arbeiten, um den Erlös für Afrika zu spenden. In diesem Jahr wurde die Aktion wegen Corona erneut ausgebremst.

Nur 145 Schulen bundesweit hatten sich nach Angaben der Organisatoren für die Kampagne "Dein Tag für Afrika" am Dienstag angemeldet. Im letzten Jahr vor der Pandemie waren es rund 600 Schulen gewesen.

Weniger Teilnehmer auch in Rheinland-Pfalz

Der Trend spiegelt sich auch in Rheinland-Pfalz wider: 58 Schulen nahmen in diesem Jahr teil - vor zwei Jahren waren es 157.

Aktion Tagwerk: Kampagne "in den Grundfesten erschüttert"

Die Organisatoren von "Aktion Tagwerk" wundert dies nicht: die ursprüngliche Idee, dass Schüler einen Tag lang Gelegenheitsjobs übernehmen, um den Verdienst für Afrika zu spenden und so Gleichaltrigen dort zu helfen, lasse sich unter den aktuellen Einschränkungen kaum realisieren, hieß es. Die Aktion sei "in den Grundfesten erschüttert worden". So habe es unter anderem viel weniger Möglichkeiten gegeben, um in Unternehmen zu arbeiten.

Hilfe für Kinder in Ruanda und Uganda

Der Verdienst der Schülerinnen und Schüler geht in diesem Jahr an Bildungsprojekte in Uganda und Ruanda. Mit dem Geld werden unter anderem sogenannte "Kinderfamilien" unterstützt, in denen ältere Geschwister nach dem Tod der Eltern die Kleineren versorgen müssen.

Spendenaufkommen bricht durch Corona ein

Wie viele Spenden genau zusammenkommen, wissen die Organisatoren noch nicht. Sie rechnen mit rund 228.000 Euro - ähnlich wie im letzten Jahr, als der Tag bereits unter Pandemiebedingungen stattfand. Eine Sprecherin sagte, dies sei rund eine Million Euro weniger als vor der Pandemie.

Ministerpräsidentin Dreyer: "tolle Bilanz"

Schirmherrin der Aktion ist die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD). Sie lobte das Durchhaltevermögen der Verantwortlichen und sprach angesichts der Umstände von einer "tollen Bilanz". Dreyer sagte, der Einsatz trage dazu bei, "mehr jungen Menschen in Afrika eine echte Chance auf Bildung und Zukunft zu geben."

Ursprung der Aktion in Rheinland-Pfalz

Der Aktion "Dein Tag für Afrika" hatte erstmals 2003 in Rheinland-Pfalz stattgefunden. In den folgenden Jahren wurde sie auf das gesamte Bundesgebiet ausgeweitet. Seit dem Start haben sich über drei Millionen Kinder und Jugendliche engagiert.