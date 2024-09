Königlich Bayerisches Eichamt in Speyer am Tag des offenen Denkmals zu besichtigen

Einmal im Jahr kann man Kulturdenkmäler hautnah erleben, die sonst nicht öffentlich zugänglich sind: am bundesweiten Tag des offenen Denkmals. Der wurde am Sonntag in der Domstadt Speyer eröffnet. Denn da gibt es natürlich viele besondere Denkmäler. Im alten Königlich Bayerischen Eichamt in Speyer ist sogar ein echter Schatz versteckt.