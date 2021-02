Am Donnerstag jährt sich zum 30. Mal der "Europäische Tag des Notrufs 112". Seit drei Jahren erinnern Feuerwehren und Polizei mit vielen Tweets aus ihren Einsätzen an den Aktionstag. Auch in Rheinland-Pfalz beteiligen sich Dienststellen.

Bei dem so genannten Twittergewitter berichten die Einsatzkräfte zeitnah von verschiedenen Einsätzen, die sie im Laufe des Tages haben. Hintergrund für die Aktion ist, dass die Bekanntheit der einheitlichen Notrufnummer 112 weiter gesteigert werden soll.

Die Feuerwehr in Koblenz kündigte an, sich an dem Tag beteiligen zu wollen.

Der Countdown läuft🚒 Nur noch wenige Stunden bis zum bundesweiten #Twittergewitter ⛈ Seid dabei unter #112live oder #koblenz112 https://t.co/gaK09poSlZ Feuerwehr Koblenz, Twitter, 10.2.2021, 12:07 Uhr

Und auch die Einsatzkräfte in Trier machen bei der Aktion mit. Ihre Arbeit wird auf dem Twitterkanal der Stadt veröffentlicht.

🚨In drei Tagen nehmen wir euch beim bundesweiten #Twittergewitter mit zur #Feuerwehr #Trier. Dann berichteh wir live vom Alltag bei unserer Feuerwehr. Wenn euch das interessiert, folgt den Hashtags #112live oder #Trier112🚒 https://t.co/SwGkokxt0W stadt_trier, Twitter, 8.2.2021, 15:48 Uhr

Nicht nur die Feuerwehr in den großen Städten ist am Donnerstag verstärkt in dem Netzwerk im Einsatz. Auch aus der Verbandsgemeinde Asbach wird getwittert.

Am Donnerstag startet wieder ein #twittergewitter über Deutschland. Auch wir machen mit und zeigen euch, wie der Alltag bei einer Freiwilligen #Feuerwehr aussieht. Seid gespannt 🤩 #112live #ffvga #ffvga112 #immerda #rlp #koblenz #neuwied https://t.co/gOzM05zQVi Feuerwehr VG Asbach, Twitter, 8.2.2021, 13:04 Uhr

Aber nicht nur die Feuerwehr in Rheinland-Pfalz ist an der Aktion beteiligt. Die Polizei Koblenz will auch "ausgewählte Notrufe, die bei uns eingehen, unter dem Hashtag #10hPolizeiKo" auf ihrem Twitter-Kanal veröffentlichen. Von 8 bis 18 Uhr will das Social Media-Team zeigen, mit welchen Einsätzen es die "Kolleginnen und Kollegen im Polizeialltag zu tun haben".

Die Tweets am Aktionstag werden mit den Hashtags #twittergewitter #112live und mehreren individuellen Hashtags wie dem Namen der Stadt versehen.