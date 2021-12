per Mail teilen

Die Friedhofskultur ist im Wandel. Am Tag des Friedhofs am Sonntag gab es auf dem Hauptfriedhof in Ludwigshafen Informationen über moderne und traditionelle Formen der Bestattung. Außerdem wurden die Friedhöfe im Land nicht nur als Ort der Trauer, sondern auch als schöne Erinnerungsstätten präsentiert.