Schüler in RLP beschäftigen sich mit Pressefreiheit

Wie wichtig sind Presse- und Meinungsfreiheit? Wer garantiert eine freie Presse in Deutschland? SWR-Journalistinnen und -Journalisten berichten an Schulen über ihre Arbeitsbedingungen in Deutschland. Denn die Pressefreiheit ist ein hohes Gut - was auch SWR-Reporter Sebastian Zobel in einer Realschule in Pirmasens vermittelte.