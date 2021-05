Am heutigen Internationalen Tag der Pflegenden machen in Rheinland-Pfalz Pflegekräfte auf ihre Situation aufmerksam. Mit der Aktion "Der Pflege geht die Luft aus“ fordern sie mehr Wertschätzung für ihren Beruf.

Mit dabei bei der Aktion der Bundespflegekammer sind unter anderem das Katholische Klinikum Koblenz-Montabaur. Um 12.05 Uhr werden Pflegekräfte fotografiert - mit einem Ballon in der Hand mit der Aufschrift "Der Pflege geht die Luft aus“. Die Fotos werden nach Angaben der Pflegekammer gesammelt und in sozialen Medien veröffentlicht. Die Aktion soll ein Signal setzen, dass Pflegeberufe besser abgesichert, bezahlt und anerkannt werden.

In den Kliniken der Marienhaus Gruppe mit Sitz in Waldbreitbach gehen nach eigenen Angaben Pflegedirektoren und Geschäftsleiter über die Stationen, um sich persönlich bei jedem Mitarbeiter zu bedanken.

Schwerpunkt der Aktionen im Süden des Landes

Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi sind an zahlreichen Orten im Süden des Landes Aktionen geplant, zum Beispiel in Krankenhäusern, Pflege- und Altenhilfe-Einrichtungen in Neustadt/Weinstraße, Ludwigshafen, Pirmasens, Kusel, Kaiserslautern und Mainz.

Die Beschäftigten der Ludwigshafener BG Unfallklinik wollen am Nachmittag mit einer Protestaktion im Klinikpark Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) symbolisch die "Rote Karte" zeigen.

Die Pflegekräfte wollen auf die personelle Überlastung und unzureichende Bezahlung im Pflegebereich aufmerksam machen. Laut Verdi haben die Pflegerinnen und Pfleger der Berufsgenossenschaftlichen Klinik keine Pflegezulage bekommen, wie etwa die Beschäftigten im Öffentlichen Dienst oder an Uni-Kliniken. Einer Umfrage von Verdi zu Folge will jede dritte Pflegekraft ihren Beruf aufgeben.

Pflegeschulen in Rheinland-Pfalz In Rheinland-Pfalz gibt es insgesamt 71 Pflegeschulen. Zwei von ihnen wurden von SWR Aktuell befragt. An der Pflegeschule Daun können jedes Jahr zum 1. August derzeit bis zu 64 angehende Pfleger und Pflegerinnen ausgebildet werden. Hinzu kommen Plätze für Pflegehelfer und -helferinnen. Die Schule wurde bereits 1952 von den Katharinenschwestern gegründet. Sie arbeitet mit über 60 Betrieben in der Eifel-Mosel-Region zusammen. An der Nardini-Pflegeschule im Vinzentius-Krankenhaus in Landau stehen pro Jahrgang jeweils 35 Ausbildungsplätze zur Verfügung, unter anderem mit Möglichkeit zur Vertiefung im Bereich Kinderkrankenpflege. Seit 1957 werden hier Krankenpfleger ausgebildet. Die nächste Ausbildungsklasse startet zum 1. September. Freie Ausbildungsplätze sind an beiden Schulen derzeit noch vorhanden. (Stand: 6.5.2021)

Kritik an unterschiedlichen Prämien-Regelungen für Pflegende

Ähnliche Klagen hört man von der Stiftung Kreuznacher Diakonie in Bad Kreuznach. Während Pflegende im angeschlossenen Schwerpunkt-Krankenhaus eine Corona-Prämie vom Bund erhalten, gehen die Beschäftigten der Behinderten-Einrichtung leer aus. Die Stiftung hat sich deshalb mit einem offenen Brief an die Politik gewandt.

Demonstrationen auch in der Westpfalz

Auch an den Standorten Kaiserslautern und Kusel des Westpfalz-Klinikums und im Städtischen Krankenhaus Pirmasens tragen Pflegekräfte heute auf ihrer Arbeitskleidung einen roten Aufkleber mit der Aufschrift "Rote Karte für Spahn!“ Außerdem lassen die Pflegekräfte in Kaiserslautern am Mittag wie in Koblenz rote Luftballons in den Himmel steigen. Die Pflegenden wollen damit für eine bessere Bezahlung und bessere Arbeitsbedingungen demonstrieren.

Warum junge Menschen dennoch in die Pflege gehen

Trotz der widrigen Arbeitsbedingungen wollen immer noch junge Menschen in die Pflege gehen. Zwei Pflegeschülerinnen reden im SWR über ihre Motivation. Sie sagen, dass die Menschen auf ihre Hilfe angewiesen sind. Für viele Patienten seien sie nicht nur Pflegerinnen, sondern auch Familie.