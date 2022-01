Tag der Offenen Tür in Schule

per Mail teilen

Nach der Hochwasserkatastrophe hat sich für die Schülerinnen und Schüler der Ahrtalschule in Altenahr der Unterricht verändert. Ihre alte Schule wurde beschädigt. Inzwischen werden sie in Containern unterrichtet in Grafschaft-Gelsdorf. Fürs neue Schuljahr sind noch neue Schülerinnen und Schüler gesucht. Deshalb fand heute ein Tag der offenen Tür statt.