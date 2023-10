per Mail teilen

Der "Tag der Deutschen Einheit" ist seit vielen Jahren auch der "Tag der offenen Moschee". Bundesweit hatten viele islamische Gotteshäuser ihre Türen für Interessierte geöffnet, auch hier in Rheinland-Pfalz. Nach Angaben der islamischen Verbände soll der Tag auch dazu beitragen, Vorurteile abzubauen - auch bei neu entstandenen Moscheen in der Nachbarschaft, wie etwa in Frankenthal.