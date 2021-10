Moscheen im Land öffnen für Besucher

Am 3. Oktober findet neben dem Tag der Deutschen Einheit bundesweit jährlich der Tag der offenen Moschee statt. Auch in Rheinland-Pfalz beteiligen sich in diesem Jahr mehrere Moscheen - unter anderem in Mainz. Interessierte sind beim Tag der Moschee zum gegenseitigen Kennenlernen und zu vorurteilsfreier Begegnung eingeladen. In Mainz öffnen die Moscheen in der Haifa-Allee und am Rheingauwall in der Zeit von 14:30 bis 17 Uhr ihre Türen. Auch in anderen Städten wie Bad Kreuznach, Wiesbaden und Worms sind Besucher bei Tee, Kaffee und Gebäck zum Kennenlernen und zu Gesprächen in die örtlichen Moscheen eingeladen.