So funktioniert die Logistik in Rheinland-Pfalz

Am 21. April ist bundesweiter Tag der Logistik. Unternehmen, Organisationen und Institute in Rheinland-Pfalz öffnen ihre Türen vor Ort oder online - damit jeder einen Blick hinter die Kulissen erhaschen kann.

Zuletzt hatten Logistikunternehmen aus dem Land mit verschiedenen Problemen zu kämpfen. Der Fernfahrermangel stellt die Branche schon seit längerer Zeit vor Herausforderungen. Außerdem sind die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs deutlich zu spüren: Die steigenden Spritpreise sorgen aktuell für eine Anspannung auf dem Markt.

Was versteht man unter Logistik?

Hinter jedem Produkt im Supermarkt, jedem gelieferten Paket und jedem Neuwagen steht ein umfangreicher logistischer Prozess. Beinahe alle Wirtschaftsbranchen hängen von der Verfügbarkeit und Stärke der Logistik ab.

Oft denkt man bei Logistik nur an Transport, Umschlag und Lagerung. Doch auch die intelligente Planung und Steuerung von Wertschöpfungsketten zählt in diesen Bereich. Die Logistik ist dafür verantwortlich, dass ein Gut in der richtigen Menge, im richtigen Zustand, am richtigen Ort, zur richtigen Zeit, für den richtigen Kunden und zu den richtigen Kosten verfügbar ist. Also fallen beispielsweise auch der öffentliche Personennahverkehr, Paketzustellungen am Wochenende und die Militärlogistik in diesen Arbeitsbereich.

Wie groß ist die Branche?

Mit einem Umsatz von rund 279 Milliarden Euro im Jahr 2020 und mehr als drei Millionen Beschäftigten ist die Logistik nach dem Handel und der Automobilindustrie der drittgrößte Wirtschaftsbereich Deutschlands. Auch in Rheinland-Pfalz ist die Logistikbranche ein wichtiger Teil der Wirtschaft, hier arbeiten mehr als 100.000 Menschen. Für Unternehmen hat Rheinland-Pfalz den Vorteil, dass es in der Nähe der großen Märkte Benelux, Rhein-Ruhr, Rhein-Main und Rhein-Neckar liegt. Außerdem stehen hierzulande alle Verkehrswege zur Verfügung: Straßen, Schienen, Wasserstraßen und der Luftweg.

Das bieten Unternehmen am Aktionstag

In diesem Jahr bieten drei Unternehmen aus Rheinland-Pfalz Veranstaltungen zum Tag der Logistik an: Der Gefahrgutspezialist DB Cargo BTT mit Hauptsitz in Mainz bietet eine digitale Veranstaltung an. Dabei erzählen Mitarbeitende von ihrer Arbeit. Der Bestands-Manager Bernd Schäfer aus Osthofen bietet online und per Telefon Beratungstermine zum Thema Bestandsmanagement für Unternehmen an. Und in Germersheim findet eine Präsenzveranstaltung statt, bei der sich das Unternehmen G. Peter Reber Möbel-Logistik vorstellt.