Zum europäischen Tag der Inklusion am 5. Mai wurde unter anderem in Trier für mehr Barrierefreiheit demonstriert. SWR Aktuell hat mit der Lebenshilfe Trier gesprochen und Esther Junghans getroffen, die seit der Geburt im Rollstuhl sitzt und jetzt anderen Menschen mit Behinderung hilft, ebenfalls in ein geregeltes Arbeitsverhältnis zu finden.