Mit dem "Tag der gesunden Ernährung" will der Verband für Ernährung und Diätetik Menschen gesunde Ernährung in ihrem Alltag näherbringen. Der Verband empfiehlt dafür vor allem eine Ernährung mit regionalen und saisonalen Lebensmitteln. Wer zum Beispiel in Rheinland-Pfalz wohnt, hat beste Voraussetzungen, sich mit Gemüse aus der Region zu ernähren. Denn die Pfalz ist klimatisch bedingt das größte geschlossene Anbaugebiet für Freilandgemüse in Deutschland.