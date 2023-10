33 Jahre ist sie jetzt schon her: die Wiedervereinigung. Am Dienstag haben viele Menschen auf das geschaut, was erreicht wurde, an den Gemeinsinn und Zusammenhalt appelliert. Die zentralen Feierlichkeiten zum "Tag der Deutschen Einheit" waren in Hamburg, aber auch in Rheinland-Pfalz gab es Veranstaltngen wie etwa im südpfälzischen Steinfeld. Dort wurde gesungen.