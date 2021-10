Bernhard Vogel: "Telefonieren war schwieriger als regieren"

per Mail teilen

Der frühere Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz und Thüringen, Bernhard Vogel, erinnert sich am Tag der Deutschen Einheit an die frühen Jahre der Wiedervereinigung mit all ihren Widrigkeiten. Telefonieren sei damals schwieriger gewesen als regieren. Heute, mehr als 30 Jahre nach dem Mauerfall, spricht er von einer "gelungenen Wiedervereinigung" - wenngleich noch keine Schlussbilanz gezogen werden könne.