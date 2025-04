Ein Mann aus RLP hat in Frankfurt einen Rollstuhlfahrer erstochen. Das Urteil im Prozess heute: lebenslänglich. Die Polizei hat Hinweise, dass sich der mutmaßliche Täter von Weitefeld, Alexander Meisner, verletzt hat. Und: Aus Bingen werden ausrangierte Schulmöbel in die Ukraine transportiert.

Hier kurz vor Tickerende noch ein zweiter Ausflugstipp (nach dem Kultursommer vorhin). Zwei beliebte Fernwanderwege im Land feiern in diesem Jahr Jubiläum: Der rechtsrheinische Rheinsteig von Bonn nach Wiesbaden wird 20 und der linksrheinische RheinBurgenWeg wird 15 Jahre alt. Das wird heute am Deutschen Eck in Koblenz gefeiert. Welcher Wirtschaftsfaktor so eine Route sein kann, haben wir im nachfolgenden Artikel recherchiert. Dort findet ihr außerdem eine Bildergalerie mit schönen Aussichtspunkten entlang des Rheinsteigs. Sollte es euch packen: Viel Spaß beim Wandern! Rheinland-Pfalz Tourismus am Mittelrhein 20 Jahre Rheinsteig: Wie ein Wanderweg zum wichtigen Wirtschaftsfaktor wurde Der Rheinsteig, das sind 320 Kilometer, gespickt mit traumhaften Aussichten. Die Region am Mittelrhein lebt von Touristen, die extra wegen des Wanderwegs kommen.

9:31 Uhr Justiz nimmt chinesische Oak Garden-Investoren in den Fokus Mehrere Wohnungen und Geschäftsräume am Handelszentrum Oak Garden in Hoppstädten-Weiersbach (Landkreis Birkenfeld) werden ab Ende Mai am Amtsgericht Idar-Oberstein zwangsversteigert. Chinesische Wohnungseigentümer sollen Gelder nicht gezahlt haben. Doch es sind auch deutsche Unternehmen mit chinesischen Geschäftführern in den Fokus der Justiz geraten. Nach einer SWR-Recherche schulden sie Krankenkassen und Finanzamt insgesamt mehr als 100.000 Euro. Was es mit dem Handelszentrum auf sich hat und worum es bei diesem Wirtschaftskrimi geht, hat mein Kollege Daniel Novickij aufgeschrieben: Hoppstädten-Weiersbach Schulden von über 100.000 Euro hinterlassen Wirtschaftskrimi im Hunsrück: Investoren aus China im Fokus der Justiz Im Kreis Birkenfeld sollte vor Jahren ein riesiger deutsch-chinesischer Handelsplatz entstehen. Daraus wurde nichts. Chinesische Investoren hinterließen einen großen Schuldenberg. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz Sendung am Fr. , 25.4.2025 9:30 Uhr, SWR4 RP Studio Trier - Nachrichten

9:29 Uhr Wolf reißt zwei Schafe bei Kusel In Brücken (Kreis Kusel) hat ein Wolf zwei Schafe gerissen. Das hat das Koordinationszentrum Luchs und Wolf in Trippstadt nach der Prüfung von DNA-Proben mitgeteilt. Vor kurzem waren in der Gemeinde zwei tote Schafe aufgefunden worden, eine Bestätigung über einen Wolfsangriff lag jedoch noch nicht vor. Das Zentrum steht in Kontakt mit den Tierhaltern, um ihnen bei Entschädigungen zu helfen und ihre Tiere vor künftigen Wolfsangriffen zu schützen.

9:09 Uhr Das passierte sonst noch an einem 25. April... 2017 - Es wird erstmals ein bundesweiter Aufgaben-Pool für die schriftlichen Abiturprüfungen eingeführt. Er deckt Mathe, Deutsch, Englisch und Französisch ab. Ziel ist eine Vereinheitlichung der Abiturleistungen und eine bessere Vergleichbarkeit der Abschlüsse. 2017 machen Hessen und Rheinland-Pfalz noch nicht mit bei dem Aufgaben-Pool. Das Zentralabitur ist wegen der unterschiedlichen Länderregelungen immer noch weit entfernt von Einheitlichkeit. 1991 - Komiker Hape Kerkeling fährt verkleidet als Königin Beatrix am Schloss Bellevue vor. Kurz darauf soll die echte niederländische Monarchin eintreffen. Er wird von Sicherheitskräften vom Gelände verwiesen. Die legendäre Showeinlage wird für seine ARD-Sendung "Total Normal" produziert und geht in die Fernsehgeschichte ein. 1983 - Auf einer Pressekonferenz präsentiert das Magazin "Stern" angebliche Tagebuchhefte Adolf Hitlers. Um die Echtheit dieser Dokumente entzünden sich unter Fachleuten heftige Diskussionen. Kurz danach beginnt die Veröffentlichung von Auszügen. Im Mai 1983 wird das Ergebnis der BKA-Untersuchung bekanntgegeben. Es handelt sich zweifelsfrei um eine Fälschung. Der Stern hatte zu diesem Zeitpunkt 62 Bände gefälschter Tagebücher für 9,3 Millionen DM erworben.

8:41 Uhr Rollstuhlfahrer getötet, um ins Gefängnis zu kommen? Vor dem Landgericht in Frankfurt soll heute das Urteil gegen einen Mann aus Nastätten im Rhein-Lahn-Kreis verkündet werden. Der Mann soll im März vergangenen Jahres in Frankfurt einen obdachlosen Rollstuhlfahrer erstochen haben, um ins Gefängnis zu kommen. Die Staatsanwaltschaft hat deshalb im Prozess am Dienstag lebenslange Haft für ihn gefordert. Für die Staatsanwältin ist der Fall klar: Der Mann aus Nastätten habe seine Arbeitsstelle verloren, kaum noch Geld gehabt und Angst gehabt, seine Wohnung zu verlieren. Er soll unter anderem gegoogelt haben: "Gefängnis letzte Rettung". Dann habe der 30-Jährige beschlossen, eine schwere Gewalttat zu begehen, um ins Gefängnis zu kommen. Mehr Hintergrundinfos findet ihr hier im Artikel - und später selbstverständlich auch die weiteren Entwicklungen im Prozess und das Urteil: Nastätten Mordprozess in Frankfurt Mann aus Nastätten: Rollstuhlfahrer getötet, um ins Gefängnis zu kommen? Vor dem Landgericht in Frankfurt soll heute das Urteil gegen einen Mann aus Nastätten im Rhein-Lahn-Kreis verkündet werden. Der Mann soll im März vergangenen Jahres in Frankfurt einen obdachlosen Rollstuhlfahrer erstochen haben, um ins Gefängnis zu kommen. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz Sendung am Fr. , 25.4.2025 8:30 Uhr, SWR4 RP Studio Koblenz - Nachrichten

Beim Gang durch Trier springen einem zurzeit neun bunte Rollstühle ins Auge. Sie sind über die Stadt verteilt und wollen auf Stellen hinweisen, die für Menschen in Rollstühlen nicht barrierefrei zugänglich sind. Initiiert hat die Aktion ein Aktionsbündnis aus Trier. Der bunte Protest gipfelt in einer Demonstration vor der Porta Nigra am 5. Mai. An diesem Datum ist der Europäische Protest-Tag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung. Bei Social Media zeigen meine Kolleginnen und Kollegen in einem Reel, wie absurd die Behinderungen von Menschen mit Behinderung zum Teil sind - etwa ein Mülleimer, der mit dem Fuß geöffnet werden muss und der eine besonders hohe Einwurfklappe hat:

8:09 Uhr Neue Aufregung um Tempo 30 in Mainz Die Verdeckungen der Tempo 30-Schilder in der Mainzer Innenstadt sind in der Nacht abgezogen worden. Das hat die Polizei bestätigt. Das sogenannte Widerstands-Kollektiv für Klimaschutz hat sich zu der Aktion bekannt. Nachdem die Polizei von Bürgern darüber informiert wurde, habe man die Schilder in Rücksprache mit der Stadt wieder verdeckt. Die Allgemeine Zeitung hatte über den Vorfall zuerst berichtet. Der Hintergrund der Tat: Die Stadt Mainz musste die Tempo 30 Regelung auf der Kaiserstraße und der Rheinachse vorerst aufheben. Ein Privatmann hatte das Anfang April per Gerichtsurteil erreicht. Sendung am Fr. , 25.4.2025 7:52 Uhr, SWR4 RP Studio Mainz - Nachrichten

7:55 Uhr Ahrflut: Experten kritisieren Staatsanwaltschaft Johanna Orth ist eines von 135 Todesopfern der Flut im Juli 2021. Ihre Eltern gehen aktuell gegen die Koblenzer Staatsanwaltschaft vor. Diese hatte entschieden, keine Anklage gegen den in der Flutnacht für den Katastrophenschutz verantwortlichen Landrat Jürgen Pföhler zu erheben. Immer mehr Experten geben Johanna Orths Eltern Recht und sagen: Es hätte weiter ermittelt werden müssen. Die Bonner Rechtsprofessorin Ingeborg Puppe beispielsweise unterstellt der Staatsanwaltschaft einen "Denkfehler". Worin dieser liegt, seht ihr in diesem Beitrag unseres Politmagazins "Zur Sache Rheinland-Pfalz". Video herunterladen (170,8 MB | MP4)

7:42 Uhr Blick nach Deutschland und in die Welt Heute ist Welt-Malaria-Tag. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat dazu aufgerufen, die Tropenkrankheit verstärkt zu bekämpfen. Sie fordert mehr politischen Einsatz und entsprechende Investitionen. Nach den jüngsten verfügbaren Zahlen der WHO starben 2023 weltweit 597.000 Menschen an Malaria. In Torgau in Sachsen finden Feierlichkeiten zum Ende des Zweiten Weltkrieges vor 80 Jahren statt. Am 25. April 1945 trafen US-amerikanische und sowjetische Soldaten auf der zerstörten Elbbrücke in Torgau zusammen und besiegelten das nahende Ende des Zweiten Weltkrieges. In Washington neigt sich die Frühjahrstagung von IWF und Weltbank heute dem Ende entgegen. Auf dem Programm steht noch ein Ausblick des Internationalen Währungsfonds zu den wirtschaftlichen Perspektiven in Europa. Dazu dürften sich vor Ort auch Vertreter der EU-Kommission äußern. Sendung am Fr. , 25.4.2025 5:00 Uhr, ARD Popnach, Nachrichten

7:33 Uhr Tische und Stühle für ukrainische Bunkerschulen Während Donald Trump versucht, einen Frieden in der Ukraine auf Biegen und Brechen zu erreichen, und dabei Bedingungen des russischen Aggressors scheinbar ohne mit der Wimper zu zucken in einem "Deal" übernehmen will, gehen die Angriffe auf die Ukraine weiter . In Bingen startet heute ein Hilfstransport in die Ukraine. Der Laster bringt etwa 600 Stühle und Tische, die unter anderem in Bunkerschulen eingesetzt werden. Die ausrangierten Schulmöbel stammen laut der Deutsch-Ukrainischen Gesellschaft für Wirtschaft und Wissenschaft in Mainz von der Berufsbildenden Schule in Bingen. Sie ist neu gebaut und ausgestattet worden. Vergangene Woche gab es einen solchen Transport schon einmal - mit Möbeln der Berufsbildenden Schule Ingelheim. Sendung am Fr. , 25.4.2025 7:30 Uhr, SWR4 RP Studio Mainz - Nachrichten

7:06 Uhr Angriff auf junge Männer in Kaiserslautern Ausgerechnet in der Friedensstraße ist es in Kaiserslautern gestern Abend zu einem Angriff gekommen. Die Polizei fahndet nach unbekannten Tätern, die zwei junge Männer dort kurz vor 22 Uhr attackiert haben sollen. Eines der beiden Opfer wurde dabei im Gesicht verletzt. Erst als Anwohner laut riefen, hätten die Angreifer von den Männern abgelassen und seien geflüchtet, so die Polizei. Die sucht nun Zeugen, die die mutmaßlichen Täter gesehen haben: zwei dunkel gekleidete Männer zwischen 18 und 21 Jahren, einer davon mit weißem T-Shirt. Hinweise können unter 0631 36914199 gemeldet werden. Sendung am Fr. , 25.4.2025 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Kaiserslautern - Nachrichten

6:41 Uhr Mehr Ladesäulen für E-Autos, aber geringe Auslastung An Rasthöfen, auf Supermarktparkplätzen oder in Städten: E-Ladesäulen prägen inzwischen vielerorts das Bild. Spitzenreiter in Rheinland-Pfalz ist der Westerwaldkreis. Hier gibt es laut Bundesnetzagentur die meisten öffentlichen Ladepunkte für Elektroautos. Zum Stichtag am 1. Februar waren dort 390 Stromtankstellen in Betrieb: Das sind 94 mehr als im Vorjahr. Insgesamt ist die Zahl der Ladesäulen in Rheinland-Pfalz gestiegen und zwar um 21 Prozent auf mehr als 6.300 öffentliche Ladepunkte. Gleichzeitig wurde bekannt, dass viele Ladesäulen für Elektro-Fahrzeuge in Deutschland offenbar nicht richtig ausgelastet sind. Nach Angaben des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft waren in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres nur rund 17 Prozent der öffentlich zugänglichen Ladepunkte zeitgleich belegt. Das zeige sehr deutlich, dass der Ausbau des Ladeangebots gerade stärker wachse als die Zahl der E-Autos. Der Verband fordert deshalb die Politik dazu auf, die Nachfrage nach E-Autos zu stärken. Mehr Infos dazu gibt es hier: Sendung am Fr. , 25.4.2025 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Koblenz - Nachrichten

6:25 Uhr Schweitzer greift nicht nach SPD-Vorsitz Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) will beim Parteitag im Juni nicht für den Bundesvorsitz kandidieren. Das hat er dem SWR gesagt. Er empfiehlt seiner Partei aber Veränderungen an der Parteispitze und setzt auf neue Identifikationsfiguren. Warum er in Rheinland-Pfalz bleiben will, erklärt er hier im Audio: Sendung am Fr. , 25.4.2025 6:00 Uhr, SWR1 RP Nachrichten

6:06 Uhr Wetter für RLP: Kein Regen mehr in Sicht Des einen Freud, des anderen Leid! Während wir uns auf Sonne en masse am Wochenende und in den kommenden Tagen freuen können, dürfte es die Natur ab heute wieder dürsten. Denn es soll erneut trocken werden in Rheinland-Pfalz. Mindestens bis 1. Mai ist kein Regen mehr in Sicht. Die Temperaturen klettern in den kommenden Tagen auf mehr als 20 Grad. Das ist schön, versteht mich nicht falsch - mich freut das auch. Doch mit Blick aufs Regenradar bin ich durchaus zwiegespalten. Hier die Vorhersage von Donnerstagabend: Video herunterladen (26,6 MB | MP4)

6:02 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Vor dem Landgericht Frankfurt hat die Staatsanwaltschaft am Mittwoch lebenslange Haft für einen Mann aus Nastätten (Rhein-Lahn-Kreis) gefordert. Er soll in Frankfurt einen Rollstuhlfahrer erstochen haben, um ins Gefängnis zu kommen. Der Mann hatte laut Anklage seinen Job verloren, kaum noch Geld und Angst gehabt, seine Wohnung zu verlieren. Heute wird das Urteil erwartet. Am Rheinufer in Mainz wird ab heute drei Tage lang die Eröffnung des Kultursommers gefeiert. Unter dem Motto "Forever Young" gibt es ein volles Programm - darunter auch einen Weltrekordversuch. Das US-Hospital in Landstuhl bekommt eine Auszeichnung der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie für das regionale Traumacenter. Es ist das erste und bisher einzige US-Krankenhaus im Ausland - militärisch oder zivil -, das diese Zertifizierung von einem Gastgeberland erhält.