Am Samstag startet die Tour de France in Italien und Pascal Ackermann ist zum ersten Mal dabei. Der 30 Jahre alte Profisportler aus Kandel in der Südpfalz hat dafür geackert, trainiert und geschwitzt - und ist jetzt endlich am Ziel seiner Träume. Obwohl: das Ziel ist es nicht nur dabei zu sein, sondern ein Etappensieg.