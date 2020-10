Steigende Infektionszahlen und ein neuer Lockdown: Obwohl die meisten Landkreise und kreisfreien Städte in Rheinland-Pfalz Warnstufe Rot erreicht haben, sitzen Schüler weiterhin im Präsenzunterricht. Das Robert Koch-Institut (RKI) empfiehlt etwas anderes.

Ende Juni wurden für diesen Fall drei Szenarien ausgearbeitet, darunter auch Szenario 2: Es sieht einen Wechsel aus Präsenz- und Fernunterricht vor. Doch dieses Szenario kam bis jetzt nicht zum Einsatz.

Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) erklärte am Montag im SWR, ihr Ziel sei es, die Schulen im Präsenzbetrieb so lange wie möglich offen zu halten. Weitergehende Schutzmaßnahmen würden nicht landesweit ausgesprochen, sondern "regional angepasst vor Ort" in den Taskforces der Landkreise und Städte getroffen. So sehen es auch der Corona Warn- und Aktionsplan des Landes und der geltende Hygieneplan für die Schulen in Rheinland-Pfalz vor.

Im Hygieneplan steht jedoch auch, dass - sofern die Sieben-Tages-Inzidenz 25 Fälle übersteigt - in Szenario 2 gewechselt werden kann. Dieses sieht den eingeschränkten Regelbetrieb vor, also Unterricht mit halber Klassenstärke und mit Abstandsgebot.

Bevor das Wechselmodell eingeführt werden kann, muss allerdings geprüft werden, ob Hotspots wie Ausbrüche in einzelnen Betrieben für den Anstieg verantwortlich sind - oder ob es sich um ein flächendeckendes Infektionsgeschehen handelt.

Szenario 2 in Rheinland-Pfalz bislang nicht angewendet

In Rheinland-Pfalz überschreiten viele der 36 Landkreise und Städte seit Wochen den Schwellenwert von 25. Seit Donnerstag sind es alle – in den Landkreisen Bitburg-Prüm (163,5) und Altenkirchen (125,8) und der Stadt Ludwigshafen (135,8) betrug die Sieben-Tages-Inzidenz sogar mehr als das Fünffache .

Das Infektionsgeschehen ist also längst nicht mehr auf einzelne Corona-Hotspots beschränkt, sondern zieht sich breit durch alle Regionen des Landes.





Trotz der hohen Infektionszahlen wurde das Wechselmodell laut Bildungsministerium bislang noch nicht angewendet. Aus Kreisen der Schulaufsichtsbehörde ADD heißt es dazu, das Thema "Szenario 2" spiele derzeit keine Rolle. Schulen seien lediglich in der Pflicht, Pläne vorzuhalten, wie sie bei Szenario 2 reagieren wollen. Auch beim ADD-Präsidenten, der die Behörde in den Corona-Taskforces vor Ort vertrete, liege das Thema aktuell nicht auf dem Tisch.

Empfehlungen des RKI werden ignoriert

Mit dem vermeintlichen Beharren auf dem Präsenzunterricht lassen Politik und Verwaltung einerseits die Chance liegen, Forderungen von Gewerkschaften und Elternvertretern nach einer Einhaltung des Abstandsgebotes auch in den Klassenräumen entgegenzukommen. Vielmehr aber scheinen sie Empfehlungen des RKI zu ignorieren.

Die in der Pandemie so wichtige Bundesbehörde rät seit dem 12. Oktober bei einem Überschreiten einer Sieben-Tages-Inzidenz von 50 zu einer "Verkleinerung der Klassen (durch Teilung oder Wechselunterricht)", durch die ein Abstand von 1,5 Metern eingehalten werden könne. Auch diesen Schwellwert von 50 überschritten am Donnerstag in Rheinland-Pfalz 32 Städte und Landkreise, zwei weitere liegen nur knapp darunter.

Gewerkschaften: Augen nicht verschließen

Angesichts des Bund-Länder-Beschlusses vom Mittwoch, Schulen trotz der hohen Corona-Zahlen offenzuhalten, pochen Gewerkschaften und Bildungsverbände im Land auf den Wechselunterricht, wie ihn das RKI empfiehlt. Sie betonen, nun gehe es um den Gesundheitsschutz von Lehrern und Schülern.

Marlies Tepe, Bundesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Bildung, fordert deshalb klar den Wechselunterricht ab der fünften Klasse, um Gruppen zu verkleinern und Abstände einhalten zu können. Ihr rheinland-pfälzischer Kollege Klaus-Peter Hammer sagt: "Bei den Infektionszahlen, wie wir sie im Moment haben, darf das Szenario 2 nicht nur als allgemeiner Plan in der Schublade liegen."

Auch Gerhard Bold, Landesvorsitzender des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE), kritisiert: "Die Augen vor der derzeitigen Situation zu verschließen, ist schlichtweg falsch." Er spricht sich aktuell "klar für einen hybriden Unterricht in kleinen Gruppen aus, um das Infektionsrisiko weiter zu minimieren."

Timo Lichtenthäler, Landesvorsitzender des Verbandes Reale Bildung (VRB) fordert eine klare Position der Landesregierung, welche Hygienepläne Gültigkeit haben: "Die Schulen benötigen definierte Werte, ab denen dann auch verbindlich und konsequent gehandelt wird." Kontaktreduzierung sei derzeit wieder das Gebot der Stunde, werde aber für den Schulbereich vernachlässigt und bisweilen ignoriert.

Bildungsministerium: Alle möglichen Maßnahmen werden beraten

Auf SWR-Nachfrage heißt es aus dem Bildungsministerium, dass die Taskforces, in denen auch das Ministerium und die ADD vertreten seien, alle möglichen Maßnahmen für den Bereich Schule berieten. Entsprechende Empfehlungen an die zuständigen Landräte und Oberbürgermeister würden ausgesprochen. Einer Ministeriumssprecherin zufolge bildeten die Empfehlungen des RKI dabei eine Grundlage der Arbeit. "Das RKI definiert dabei Schwellenwerte und Indikatoren, ab denen Maßnahmen an Schulen geprüft werden."

Dass die Empfehlungen des RKI geprüft, aber trotz der klaren Schwellenwerte nicht umgesetzt werden, stößt beim VRB auf Unverständnis. "Wozu sind Hygienepläne entwickelt worden?", fragt Timo Lichtenthäler und spricht von einem "irritierenden Signal". Wenn die Hygienepläne so nicht umsetzbar seien, müssten sie eben verändert werden. "Das dürfte meines Erachtens mit Blick auf das RKI schwierig zu begründen sein", sagt er.

Wie groß ist das Infektionsrisiko an Schulen wirklich?

Im Ministerium gibt man sich bemüht, zu zeigen, dass die Situation in den Schulen weniger dramatisch sei als außerhalb. Das würden die geringen Infektionszahlen an Schulen zeigen. Außerdem seien nach Erkenntnissen des RKI Kinder und Jugendliche seltener betroffen als Erwachsene. Darüber hinaus würden Infektionen oftmals von außen in die Schulen getragen. Ministerin Hubig wird deshalb nicht müde, zu erklären: "Schulen sind nicht die Treiber der Pandemie."



Solche Erklärungen wollen die Gewerkschaften nicht unkommentiert stehen lassen. Nach Ansicht des Präsidenten des Deutschen Lehrerverbandes, Heinz-Peter Meidinger, können sich die Schulen "nicht aus dem Infektionsgeschehen ausklinken." Es gebe zwar Studien, dass Kinder bis zehn Jahre weniger ansteckend seien. Die Mehrzahl der Schüler, die die Bildungseinrichtungen besuchten, sei aber älter, so Meidinger.

Auch das Bildungsmagazin „News4Teachers“ kritisiert Hubig heftig und wirft ihr vor, entscheidende Aussagen des RKI in ihren Äußerungen zu unterschlagen. So finden sich in den RKI-Empfehlungen auch Zitate wie: "Schülerinnen und Schüler (SuS) sind prinzipiell empfänglich für eine Infektion mit SARS-CoV-2 und können andere infizieren", "Mit zunehmendem Alter ähneln Jugendliche hinsichtlich Empfänglichkeit und Infektiosität den Erwachsenen" oder "Das Ausmaß einer Übertragung innerhalb der Schulen und von den Schulen in die Familien/Haushalte ist weitgehend unklar und Gegenstand der Forschung."

Hubig stützt sich auf Experten

Den Vorwurf, Hubig verbreite einseitig Informationen, will man im Ministerium nicht gelten lassen. Es sei nie in Abrede gestellt worden, dass Kinder und Jugendliche sich infizieren könnten. Die Entscheidungen des Ministeriums würden immer "unter Einbeziehung und Beratung unserer Expertinnen und Experten getroffen, wozu vor allem auch die Universitätsmedizin Mainz gehört."

Aus diesem Grund gebe es die bestehenden Hygienemaßnahmen und die erweiterte Maskenpflicht. Diese sei in der Regel ab einer Inzidenz von 50 für weiterführende Schulen angeordnet worden.

Infektionen an Schulen in Rheinland-Pfalz Nach Angaben des Bildungsministeriums gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 521.000 Schülerinnen und Schüler und rund 41.000 Lehrkräfte an rund 1.600 Schulen. Den Angaben nach gab es am letzten Schultag vor den Herbstferien (Stand: 9.10.2020) 93 infizierte Schüler und elf infizierte Lehrkräfte. Nach den Herbstferien (Stand: 27.10.2020) gab es insgesamt 152 infizierte Schüler und 27 infizierte Lehrkräfte. Am 9.10.2020 befanden sich 3.496 Schüler und 439 Lehrkräfte in Quarantäne. Am 27.10.2020 befanden sich 953 Schüler und 150 Lehrkräfte in Quarantäne. Am 9.10.2020 gab es 52 Schulteilschließungen (einzelne Klassen oder Kurse in Quarantäne) und 3 Schulschließungen. Am 27.10.2020 gab es 6 Schulteilschließungen und keine Schulschließung.

Elternvertreter: Dringend von Maskenpflicht im Unterricht weg

Dieser Punkt sorgt bei Elternvertretern jedoch für Unmut. Landeselternsprecher Reiner Schladweiler sagt: „Wir müssen dringend wieder von der Maskenpflicht im Unterricht wegkommen, deswegen muss man auf jeden Fall über das Szenario 2 sprechen.“ Der Wechselunterricht böte den Vorteil, dass durch die halbe Klassenstärke in den Klassenräumen und in den Schulbussen der Abstand eingehalten werden könne.

Weil mit dem Eintritt ins Szenario 2 bei Eltern aber auch wieder Fragen der Kinderbetreuung zu Hause auftreten würden, rät er dazu, genau zu überlegen, welche Jahrgangsstufen in dieses Verfahren kommen würden. „Da muss mehrgleisig gefahren werden. Kinder ab 13 Jahren können zu Hause selbst auf sich aufpassen. Die müssten halt mit Schulstoff beschäftigt werden“, sagt Schladweiler. Grundschüler hingegen müssten zu Hause betreut werden. Das sei für viele Eltern nicht ohne weiteres möglich.