Nach den Tumulten zwischen arabischen Großfamilien im Juni in Nordrhein-Westfalen hat ein Syrer aus Niederöfflingen (Landkreis Bernkastel-Wittlich) als führender Vermittler an Versöhnungsgesprächen mitgewirkt. In einem Interview mit dem SWR wies er den Vorwurf zurück, damit werde eine Art Paralleljustiz betrieben.