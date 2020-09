Im Koblenzer Prozess gegen zwei ehemalige syrische Geheimdienstmitarbeiter hat ein Zeuge schwere Vorwürfe gegen das Assad-Regime erhoben. Er gab mutmaßliche Details über die Beseitigung von Leichen aus den Geheimdienstgefängnissen bekannt.

Mehrmals pro Woche seien Tote mit deutlichen Folterspuren verscharrt worden, oft hunderte Leichen auf einmal.

Der Zeuge, der anonym blieb, um seine Familie in Syrien zu schützen, war nach eigenen Aussagen mit dem Transport der Leichen zu den Massengräbern beauftragt. Ein Geheimdienstoffizier habe angeordnet, eine Truppe mit bis zu 15 Männern zusammenzustellen, sagte er am 30. Prozesstag in Koblenz.

Kühllaster fuhren zu Massengräbern bei Damaskus

Vier Mal in der Woche hätten sie Kühllaster von den Militär-Krankenhäusern in Tishreen und in Harasta zu Massengräbern nördlich und südlich der Hauptstadt Damaskus begleiten müssen. Der Konvoi habe aus bis zu drei Kühltransportern bestanden, in denen 700 Leichen und mehr gestapelt gewesen seien. Die nackten Leichname hätten zahlreiche Anzeichen von Folter aufgewiesen.

Vor Ort hätten sie die Leichen mit Bulldozern in Massengräbern verscharren müssen. Von 2011 bis 2017 sei das seine Tätigkeit gewesen.

Weltweit erster Prozess dieser Art

Der Prozess vor dem Oberlandesgericht Koblenz ist der weltweit erste Prozess gegen mutmaßliche Handlanger des syrischen Machthabers Baschar al-Assad.

Zwei ehemalige Geheimdienstmitarbeiter des syrischen Regimes stehen vor Gericht. Oberst Anwar R. muss sich als Leiter der Ermittlungsabteilung von Al-Khatib für Folter in 4.000 Fällen, 58 Morde und einzelnen Fällen sexueller Nötigung verantworten.

Eyad A., der im pfälzischen Zweibrücken festgenommen wurde, soll dafür verantwortlich gewesen sein, friedlich Protestierende bei Demonstrationen gefangen genommen und in die Al-Khatib-Abteilung verbracht zu haben.