Anlässlich des Machtwechsels in Syrien gibt es Feiern und Kundgebungen unter anderem in Rheinland-Pfalz. In Mainz, Koblenz, Kaiserslautern und weiteren Orten versammelten sich insgesamt tausende Teilnehmer, um den Sturz des Machthabers Baschar al-Assad in Syrien zu feiern.