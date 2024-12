Nach 13 Jahren Bürgerkrieg in Syrien wurde das Assad-Regime gestürzt - zur Freude vieler Syrerinnen und Syrer. In Koblenz, Mainz, Kaiserslautern und an weiteren Orten in Rheinland-Pfalz versammeln sich Syrer auf den Straßen, schwenken Flaggen und jubeln. Insgesamt waren tausende Menschen im Land unterwegs.