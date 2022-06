Evangelische Kirchensynode beschließt Hilfspaket für Ukraine-Flüchtlinge

Die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) hat ein Hilfspaket für Geflüchtete aus der Ukraine auf den Weg gebracht. Der seit 2015 bestehende Flüchtlingsfonds werde um eine Million Euro aufgestockt, entschied die digital tagende Kirchensynode am Samstag. Das Geld soll unter anderem in die Beratung und Begleitung von Geflüchteten in Kirche und Diakonie fließen. Zudem sollen kirchliche Partnerorganisationen etwa in Polen oder Tschechien und die Diakonie-Katastrophenhilfe unterstützt werden. Hessen-Nassaus Kirchenpräsident Volker Jung bat die Landesregierungen in Hessen und Rheinland-Pfalz sowie die Landkreise und Kommunen: "Kommen Sie auf uns zu, wenn Sie Bedarf sehen und die Möglichkeit, dass wir mit kirchlichen Räumen helfen können."