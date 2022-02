Synodaler Weg für Neubehandlung von Homosexuellen und Geschiedenen

Der persönliche Familienstand soll künftig keine Rolle mehr für eine Anstellung bei der katholischen Kirche spielen. Der Synodale Weg plädierte für Änderungen bei den Arbeitsverhältnissen.

Die 215 Teilnehmer des Reformprojekts zur Zukunft der katholischen Kirche in Deutschland verständigten sich am Samstag in Frankfurt in Erster Lesung mehrheitlich auf einen entsprechenden Antrag. 93 Prozent der Synodalen votierten dafür.

Der Handlungstext zur Grundordnung im kirchlichen Dienst plädiert unter anderem dafür, dass künftig zivile Eheschließungen von gleichgeschlechtlichen Paaren oder von Geschiedenen kein Kündigungsgrund mehr für kirchliche Angestellte sein sollen. Der persönliche Familienstand soll ohne Relevanz für eine Anstellung im kirchlichen Dienst sein.

Neuer Kündigungsgrund: Schwerwiegende sittliche Verfehlungen

"Schwerwiegende persönliche sittliche Verfehlungen" im Blick auf Machtmissbrauch sollen als neuer Kündigungsgrund hinzukommen. Die Bischofskonferenz ist aufgefordert, entsprechende Änderungen der Grundordnung vorzunehmen.

In der Debatte führten mehrere Teilnehmer aus, welche Beschränkungen und Diskriminierungen die gegenwärtige Grundordnung mit sich bringe. Der Münchner Kardinal Reinhard Marx sagte: "Wir müssen da ran! Es ist sehr schmerzlich, wenn man da manchmal wirklich gute Leute entlassen muss."

Der Eichstätter Bischof Gregor Maria Hanke empfahl, darüber nachzudenken, ob die Kirche nicht generell auf ihre arbeitsrechtlichen Sonderregelungen, den sogenannten Dritten Weg, verzichten solle. Das Papier wurde als Arbeitsgrundlage zur weiteren Bearbeitung in das zuständige Forum des Synodalen Wegs überwiesen.

Bätzing und Wiesemann für Reforman

Im Vorfeld der Versammlung hatte der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, der Limburger Bischof Georg Bätzing, strukturelle Änderungen in der katholischen Kirche gefordert. Auch der Speyerer Bischof Karl-Heinz Wiesemann sprach sich für Reformen aus.