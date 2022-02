Synodaler Weg plant "Schuldbekenntnis" zu Missbrauch

per Mail teilen

Vor dem Hintergrund des jüngsten Missbrauchsgutachtens plant das katholische Reformvorhaben Synodaler Weg einen Arbeitskreis zum Thema "Schuldbekenntnis". Das gab die Initiative am Donnerstag in Frankfurt bekannt.

Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, bezeichnete das Gutachten aus München und Freising als "Beben" für die katholische Kirche. Er fügte hinzu: "Es wird nicht das letzte gewesen sein - andere Diözesen werden folgen. Und jedes Mal werden wir wieder mit tiefen Abgründen konfrontiert, die mich mit Scham erfüllen."

Für die Gründung eines Arbeitskreises zum Thema Schuldbekenntnis habe das Präsidium des Synodalen Weges einen Antrag aufgenommen. "Mit der Initiative kann ein wichtiger Beitrag des Synodalen Weges zum Bewusstwerden und zu einem Mentalitätswechsel geleistet werden", so Bätzing. Über die "Schritte zu einem Prozess der Reflexion über die gemeinsame Verantwortung für die systemischen Ursachen in der Kirche" soll im Verlauf der noch bis Samstag dauernden Synodalversammlung berichtet werden.

Zu Beginn des Treffens wurde Bätzing von Queer-Aktivisten empfangen. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Sebastian Gollnow

Gleichberechtigung, Homosexualität, Zölibat

Neben dem Thema Missbrauch geht es in Frankfurt auch um den Zugang für Frauen zu sakralen Ämtern, Homosexualität und den Zölibat. 230 Delegierte des Synodalen Wegs sind in der Mainmetropole zusammgekommen, um über Reformen abzustimmen.

Unter strengen Hygienevorschriften treffen sich die Bischöfe, Kleriker, kirchlichen Mitarbeiter und Ehrenamtlichen im Kongresszentrum an der Frankfurter Messe. Am letzten Mittwoch hatte es eindringliche Mahnungen von katholischen Verbänden, Reformgruppen und Initiativen gegeben, dass kaum noch Zeit für Änderungen bleibe.

Der Synodale Weg Der Synodale Weg ist ein innerkatholischer Reformdialog, der 2019 von der Deutschen Bischofskonferenz und dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken, der größten katholischen Laienvertretung, verabredet wurde. Er hat das Ziel, Missstände zu bekämpfen, die der Missbrauchsskandal an die Öffentlichkeit gebracht hat. Die letzte Versammlung soll 2023 stattfinden. Reformen soll es bei der Macht- und Gewaltenteilung, dem priesterlichen Leben, der katholischen Sexualmoral und der Rolle der Frau geben.

Bätzing und Wiesemann wollen Erneuerung

Das Münchner Missbrauchsgutachten zeige, wie wichtig strukturelle Änderungen seien, sagte der Vorsitzende der Bischofskonferenz, Bätzing, im Interview mit der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA). "Uns Bischöfen allesamt ist die besondere Verantwortung bewusst, die wir haben."

Der Speyerer Bischof Karl-Heinz Wiesemann hatte sich im Vorfeld in einem Brief an die Gläubigen des Bistums für eine radikale Erneuerung der katholischen Kirche ausgesprochen. Er werbe bei ihnen um Unterstützung bei dem innerkirchlichen Reformprozess "Synodaler Weg", schreibt Wiesemann. Mit Blick auf die dritte Synodalversammlung des Bistums sollten sie ihm offen mitteilen, wie sie die Kirche erlebten und welche Veränderungen sie sich auch von ihm als Bischof erhofften.

Gutachten zu Missbrauchsfällen

Überschattet wird die dritte Synodalversammlung von der Veröffentlichung eines unabhängigen Gutachtens zu Fällen sexualisierter Gewalt im Erzbistum München und Freising, das ranghohen Klerikern moralisches Führungsversagen im Umgang mit Missbrauchstätern und -opfern nachweist. Schwer belastet wird darin auch der frühere Münchner Erzbischof und heutige emeritierte Papst Benedikt XVI., Joseph Ratzinger.

Hinzu kommt die Kampagne von rund 125 kirchlichen Mitarbeitern der Initiative "#OutInChurch". Sie hatten sich vergangene Woche als queer geoutet. Mit-Initiator Jens Ehebrecht-Zumsande wiederholte dabei die Forderung, das kirchliche Dienstrecht so zu ändern, dass die Sexualität oder die Geschlechtsidentität einer Anstellung bei der Kirche nicht mehr im Wege steht. Unterstützung für diese Forderung erhielt er unter anderem vom Mainzer Bischof Peter Kohlgraf.